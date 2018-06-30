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На реке Кан спасли двух горожан, плывших на куске пенопласта
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На реке Кан спасли двух горожан, плывших на куске пенопласта 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Двое мужчин плыли по реке Кан на куске пенопласта. Спасатели эвакуировали их на берег, сообщили в КГКУ «Спасатель».
Спасатели выехали на помощь двум гражданам. Они доставили их на берег с середины реки, где находились терпящие бедствие, и таким образом спасли им жизнь.
Кроме того, четыре раза спасателям пришлось выезжать на поиски утонувших. Одно тело нашли в Красноярске, в реке Енисей в районе улицы Сергея Лазо. В Лесосибирске труп выловили из реки. Утонувшего в Канске найти так и не удалось. Женщину, утонувшую в Чулыме, тоже не нашли.
Напомним, на прошлой неделе в водоемах Красноярского края утонули не менее 7 человек.
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