На реке Кан спасли двух горожан, плывших на куске пенопласта

Двое мужчин плыли по реке Кан на куске пенопласта. Спасатели эвакуировали их на берег, сообщили в КГКУ «Спасатель».

Спасатели выехали на помощь двум гражданам. Они доставили их на берег с середины реки, где находились терпящие бедствие, и таким образом спасли им жизнь.

Кроме того, четыре раза спасателям пришлось выезжать на поиски утонувших. Одно тело нашли в Красноярске , в реке Енисей в районе улицы Сергея Лазо. В Лесосибирске труп выловили из реки. Утонувшего в Канске найти так и не удалось. Женщину, утонувшую в Чулыме , тоже не нашли.