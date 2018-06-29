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Пожар на заводе в Калининградской области локализовали
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Пожар на заводе в Калининградской области локализовали 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в городе Советске Калининградской области. На территории бывшего целлюлозно‐бумажного завода около 14:00 вспыхнул пожар. Огонь разрастался с 200 до 3 000 квадратных метров. К 19:30 по местному времени пожар локализовали. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального управления МЧС.
Пожарный поезд, авиация, 28 сбросов воды и более сотни спасателей несколько часов тушили пожар на Заводском переулке города Советска.
«29 июня 2018 года в 19:34 пожарно-спасательные подразделения МЧС России локализовали пожар на территории цеха по производству бумажных изделий», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Калининградской области.
Над тушением огня работали было привлечено 113 человек и 33 единиц техники. Вертолетом КА-32 с выносным сливным устройством ВСУ-5 произвели 28 сбросов воды.
Чтобы локализовать пламя, распространившееся на трех тысячах квадратных метров, привлекли пожарный поезд из Черняховска.
«Площадь пожара составила почти 3,5 тысячи квадратных метров, из них 315 «квадратов» — это здание, и примерно три тысячи на открытой площадке, где складировались отходы производства», — рассказал РИА «Новости» глава регионального управления МЧС Алексей Баранов.
Возгорание макулатуры в цеху по производству бумажных изделий произошло в районе 14 часов дня. Пожару, который к 15 часам распространился на 200 квадратных метров, присвоили первый ранг сложности.
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