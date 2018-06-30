Появилось видео с места пожара на заводе в Калининградской области

Спасатели Калининградской области локализовали возгорание на бывшем целлюлозно‐бумажном заводе на площади в 1000 квадратных метров. «360» публикует кадры с места ЧП.

По словам представителя МЧС России, в операции были задействованы 88 человек и 28 единиц техники. Чтобы справиться с огнем, спасатели привлекли авиацию с водосливными устройствами и один пожарный поезд.

Возгорание произошло 29 июня в цеху по производству бумажных изделий в городе Советск — загорелась макулатура. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около 14:00 по местному времени (15:00 по Москве ). Огонь охватил территорию в 3,5 тысячи квадратных метров.