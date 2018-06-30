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Появилось видео с места пожара на заводе в Калининградской области
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Появилось видео с места пожара на заводе в Калининградской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Спасатели Калининградской области локализовали возгорание на бывшем целлюлозно‐бумажном заводе на площади в 1000 квадратных метров. «360» публикует кадры с места ЧП.
По словам представителя МЧС России, в операции были задействованы 88 человек и 28 единиц техники. Чтобы справиться с огнем, спасатели привлекли авиацию с водосливными устройствами и один пожарный поезд.
Возгорание произошло 29 июня в цеху по производству бумажных изделий в городе Советск — загорелась макулатура. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около 14:00 по местному времени (15:00 по Москве). Огонь охватил территорию в 3,5 тысячи квадратных метров.
В 19:34 по местному времени пожарно-спасательные подразделения МЧС локализовали возгорание.
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