В Чехии разбился спортивный самолет

Легкий спортивный самолет потерпел крушение около города Гавличкув‐Брод, сообщает словацкое информационное агентство ТАSR.

Пилот госпитализирован с тяжелыми травмами в отделении реанимации. Предварительной причиной катастрофы названа ошибка пилота, набравшего слишком малую для полета высоту, и столкнувшегося с проводами высокого напряжения. Для расследования обстоятельств происшедшего создана экспертная комиссия.

Plane Z-37 OK-AGR "ČMELÁK" (Bumblebee) 🛩️ today bumped into power lines during agricultural work at central part of Czech Republic 🇨🇿. The plane crashed into the barn and the pilot suffered numerous injuries. #aviation

📷ČTK, and older photos before incident pic.twitter.com/Hg8e8toC2e— Ondrej Fiala (@ondrej__fiala) 29 июня 2018 г. Пользователи Twitter утверждают, что самолет выполнял сельскохозяйственные работы.

В индийском Мумбае принадлежащий правительству самолет рухнул на жилой дом. Из десяти пассажиров лайнера погибли трое.