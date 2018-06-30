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В Чехии разбился спортивный самолет
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В Чехии разбился спортивный самолет 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Легкий спортивный самолет потерпел крушение около города Гавличкув‐Брод, сообщает словацкое информационное агентство ТАSR.
Пилот госпитализирован с тяжелыми травмами в отделении реанимации. Предварительной причиной катастрофы названа ошибка пилота, набравшего слишком малую для полета высоту, и столкнувшегося с проводами высокого напряжения. Для расследования обстоятельств происшедшего создана экспертная комиссия.
Пользователи Twitter утверждают, что самолет выполнял сельскохозяйственные работы.
В индийском Мумбае принадлежащий правительству самолет рухнул на жилой дом. Из десяти пассажиров лайнера погибли трое.
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