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«Камни с неба!» — в Крыму сняли на видео «адский» град
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«Камни с неба!» — в Крыму сняли на видео «адский» град 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Стихия обрушилась на север Республики Крым — город Джанкой, пишут местные жители в соцсетях. Несмотря на то, что «камни с неба» сыпались не больше пятнадцати минут, последствия погодной аномалии оказались ужасающими.
Крупный град проломил стекла нескольких автомобилей, а улицы города Джанкой превратил в реки.
Не исключено, что погода омрачит и выходные крымчан. Местное метеобюро уже объявило экстренное предупреждение на 30 июня.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что МЧС предупредило петербуржцев о шторме в пятницу, 29 июня. Согласно прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать 12-16 метров в секунду.
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