«Камни с неба!» — в Крыму сняли на видео «адский» град

Стихия обрушилась на север Республики Крым — город Джанкой, пишут местные жители в соцсетях. Несмотря на то, что «камни с неба» сыпались не больше пятнадцати минут, последствия погодной аномалии оказались ужасающими. Крупный град проломил стекла нескольких автомобилей, а улицы города Джанкой превратил в реки. Не исключено, что погода омрачит и выходные крымчан. Местное метеобюро уже объявило экстренное предупреждение на 30 июня. Ранее Пятый канал сообщал о том, что МЧС предупредило петербуржцев о шторме в пятницу, 29 июня. Согласно прогнозам синоптиков, порывы ветра будут достигать 12-16 метров в секунду.