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Пожар в жилом доме в Сочи ликвидирован
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Пожар в жилом доме в Сочи ликвидирован 

ТАСС 20 минут назад
Фото: ТВ Центр
СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Пожар в четырехэтажном жилом доме в Адлерском районе Сочи ликвидирован, сообщили ТАСС в пятницу пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что в 18:18 мск 29 июня на пульт «01» сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании мансардного этажа в многоквартирном жилом доме.
"Пожар в многоквартирном жилом доме ликвидирован", — уточнили в пресс-службе.
Как передает корреспондент ТАСС с места происшествия, в настоящее время около дома находятся несколько десятков человек, в том числе эвакуированные жильцы. Людей, живущих на первом и втором этажах дома, запустили за вещами, ведется запись погорельцев, которые нуждаются в жилье.
Возгорание произошло в доме по улице Гастелло. Жильцы эвакуированы, для них подготовлен пункт временного размещения в пансионате «Известие». По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, в доме повреждены четыре квартиры. Дежурный диспетчер аварийной службы Горгаза сообщил ТАСС, что дом отключен от газоснабжения.
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