Синоптики уточнили данные о дождевом «апокалипсисе» во Владивостоке

Настоящий водный «апокалипсис» прогнозируют во Владивостоке в начале следующей недели специалисты портала «Расписание погоды», сообщает PRIMPRESS.

Согласно их данным, удар стихии по столице Приморья будет очень мощным. Осадки начнутся вечером в понедельник. Основная порция воды придется на утро вторника, когда будет «очень сильный ливневый дождь».

Днем во вторник ливень также будет сильным. Всего за сутки с небольшим ожидается выпадение 76 мм осадков.

Как сообщалось ранее, по данным портала «Маглипогода», тропический циклон не успеет набрать силу тайфуна, но, подойдя к Корейскому полуострову, встретится с полярным фронтом, произойдет усиление циклона. 2 июля циклон зайдет в Японское море и затем обрушится на Приморский край . Эта версия составляет 80%. Есть также вторая версия, которая составляет 20%, и если так произойдет, то циклон повернет раньше и пройдет через Корейский пролив. В этом случае циклон на погоду в Приморском крае повлияет только косвенно.

По прогнозу метеоэксперта, в понедельник, 2 июля, в Приморье ожидается серьезное ухудшение погоды. «Днем на юге края начнется дождь. Вечером в крае дождь, на юге сильный дождь. В ночь с понедельника на вторник в крае пройдут дожди, местами сильные, на юге края пройдут очень сильные дожди, местами грозы. На побережье ожидается очень сильный ветер, местами штормовой. Местами возможны тропические ливни и грозы!» — говорится в прогнозе.

3 июля в крае сохранятся дожди, местами они будут сильные. В течение дня ожидается прекращение осадков и улучшение погодных условий. Температурный фон останется высоким.