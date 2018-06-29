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Синоптики уточнили данные о дождевом «апокалипсисе» во Владивостоке
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Синоптики уточнили данные о дождевом «апокалипсисе» во Владивостоке 

Primpress 43 минуты назад
Фото: Primpress
Настоящий водный «апокалипсис» прогнозируют во Владивостоке в начале следующей недели специалисты портала «Расписание погоды», сообщает PRIMPRESS.
Согласно их данным, удар стихии по столице Приморья будет очень мощным. Осадки начнутся вечером в понедельник. Основная порция воды придется на утро вторника, когда будет «очень сильный ливневый дождь».
Днем во вторник ливень также будет сильным. Всего за сутки с небольшим ожидается выпадение 76 мм осадков.
Как сообщалось ранее, по данным портала «Маглипогода», тропический циклон не успеет набрать силу тайфуна, но, подойдя к Корейскому полуострову, встретится с полярным фронтом, произойдет усиление циклона. 2 июля циклон зайдет в Японское море и затем обрушится на Приморский край. Эта версия составляет 80%. Есть также вторая версия, которая составляет 20%, и если так произойдет, то циклон повернет раньше и пройдет через Корейский пролив. В этом случае циклон на погоду в Приморском крае повлияет только косвенно.
По прогнозу метеоэксперта, в понедельник, 2 июля, в Приморье ожидается серьезное ухудшение погоды. «Днем на юге края начнется дождь. Вечером в крае дождь, на юге сильный дождь. В ночь с понедельника на вторник в крае пройдут дожди, местами сильные, на юге края пройдут очень сильные дожди, местами грозы. На побережье ожидается очень сильный ветер, местами штормовой. Местами возможны тропические ливни и грозы!» — говорится в прогнозе.
3 июля в крае сохранятся дожди, местами они будут сильные. В течение дня ожидается прекращение осадков и улучшение погодных условий. Температурный фон останется высоким.
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