Ла Грасьосу официально признали восьмым островом Канарского архипелага

МАДРИД , 29 июня. / ТАСС /. Власти Испании официально признали остров Ла Грасьоса площадью 29 кв. км и с населением около 720 человек восьмым населенным островом Канарского архипелага, сообщает газета El Pais.

"Это акт справедливости и исторический день для Ла Грасьосы", — заявил представитель Народной партии на острове Лансароте Хоэл Делгадо. Теперь власти острова могут сами принимать решения по локальным вопросам при условии сохранения своих административных связей с расположенным в 1,5 км к югу соседним Лансароте. Острова разделены проливом Эль-Рио.

Местные власти смогут проводить собственную кампанию по привлечению туристов, однако, по их мнению, их чрезмерный наплыв может привести к возможной нехватке ресурсов и сильной нагрузке на недостаточно развитую инфраструктуру острова. Ла Грасьоса, не обладающий разветвленной сетью автомобильных дорог и принимающий в год около 25 тыс. отдыхающих, имеет статус охраняемой территории и входит в состав национального парка «Чинихо».

На острове находятся всего два поселения — рыбацкая деревня Педро Барба, получившая свое название в честь одного из правителей архипелага, и портовое селение Калета дель Сабо.

Основной сферой доходов местной экономики является рыболовство и туризм. «Ла Грасьоса — одно из немногих мест в Европе, где нет асфальтированных дорог, поэтому большинство людей здесь передвигаются на велосипедах. Этот остров, заслуженно получивший название „райского уголка“, предназначен для особого типа путешественников, предпочитающих наслаждаться природой, тишиной и красотой», — полагают испанские специалисты в области туризма.

Канарские острова — архипелаг вулканического происхождения, расположенный в Атлантическом океане в 115 км от северо-западного побережья Африки, состоящий из восьми островов: Тенерифе площадью 2034 кв. км, Фуэртевентура — 1660 кв. км, Гран Канария — 1560 кв. км, Лансароте — 846 кв. км, Пальма — 708 кв. км, Гомера — 369 кв. км, Иерро — 269 кв. км и Ла Грасьоса — 29 кв. км. Острова входят в состав Испании на правах автономного сообщества.