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Водолазы Северного флота прошли подготовку к работам на глубинах до 60 метров
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Водолазы Северного флота прошли подготовку к работам на глубинах до 60 метров 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В июле водолазные специалисты традиционно будут задействованы в учениях по поисково-спасательным работам в районе затопленного транспорта «Томас Дональдсон» и во время второго этапа экспедиции на острова архипелага Новая Земля.
Водолазные специалисты аварийно-спасательного отряда Северного флота прошли подготовку к работам на глубине до 60 метров в лёгком снаряжении с использованием воздушной смеси для дыхания.
Тренировки водолазов состоялись в губе Варламова Кольского залива на стенд-макете подводной лодки, который лежит на грунте на глубине около 50 метров. Также военнослужащие совершенствовали физиологическую натренированность к погружениям на глубины до 100 метров в барокамерах на спасательных судах.
В июле водолазные специалисты Северного флота традиционно будут задействованы в тактико-специальных учениях по поисково-спасательным работам на глубине в районе затопленного транспорта «Томас Дональдсон» и во время второго этапа комплексной экспедиции на острова архипелага Новая Земля.
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