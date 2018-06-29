В Адлере на крыше жилого дома произошел пожар на площади 250 квадратных метров

Источник в экстренных службах Адлерского района Сочи сообщил о пожаре, который произошел на кровле четырехэтажного дома, передает РИА «Новости» . Он также сообщил, что в данный момент сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию жильцов.

"Горит кровля жилого дома с мансардой по адресу: улица Гастелло, дом 15/1. Площадь пожара составляет свыше 250 квадратных метров, эвакуированы более 20 человек, в том числе трое детей", — сказал источник.

Он также рассказал, что тушение пожара проводится по повышенному номеру сложности.