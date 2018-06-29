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Склад под Калининградом полыхает на площади 2 тысяч квадратных метров
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Склад под Калининградом полыхает на площади 2 тысяч квадратных метров 

Пятый канал 39 минут назад
Фото: Пятый канал
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, речь идет о складах целлюлозно-бумажного завода, которые заполнены макулатурой. Площадь горения уже превышает две тысячи квадратных метров. Для ликвидации ЧП были направлены 15 единиц техники и свыше 40 пожарных. Кроме того, из Калининграда готовится к вылету и пожарный вертолет.
Подробности происшествия, а также информация о возможных пострадавших, уточняются.
Ранее Пятый канал сообщал и о том, что в 21-этажном небоскребе на востоке Лондона произошел сильный пожар. Возгорание случилось в одной из квартир, расположенной на 12 этаже жилого дома.
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