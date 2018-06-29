Жилая многоэтажка загорелась в Лондоне

Пожар вспыхнул 21‐этажном жилом здании в восточном Лондоне. Около 44 жителей выбежали в ужасе из многоэтажного здания, когда из окон дома повалил черный дым. Об этом сообщил The Mirror.

Пожар произошел в квартире на 12-м этаже в восточном Лондоне районе Майл-Энде в 10 милях от высотки Grenfell Tower, которая горела годом ранее.

С пожаром продолжают бороться 60 пожарных и шесть пожарных машин. Пожарным удалось сбить пламя.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали двух людей, находившихся на девятом этаже.

Проверку безопасности этого дома проводили за несколько месяцев до трагедии в Grenfel Tower, где погибли 72 человека.

Возгорание в 24-х этажном доме Grenfell Tower произошло в ночь на среду, 14 июня 2017 года. В результате пожара погибли по меньшей мере 72 человека.