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Жилая многоэтажка загорелась в Лондоне
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Жилая многоэтажка загорелась в Лондоне 

360tv.ru 1 час назад
Пожар вспыхнул 21‐этажном жилом здании в восточном Лондоне. Около 44 жителей выбежали в ужасе из многоэтажного здания, когда из окон дома повалил черный дым. Об этом сообщил The Mirror.
Пожар произошел в квартире на 12-м этаже в восточном Лондоне районе Майл-Энде в 10 милях от высотки Grenfell Tower, которая горела годом ранее.
С пожаром продолжают бороться 60 пожарных и шесть пожарных машин. Пожарным удалось сбить пламя.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали двух людей, находившихся на девятом этаже.
Проверку безопасности этого дома проводили за несколько месяцев до трагедии в Grenfel Tower, где погибли 72 человека.
Возгорание в 24-х этажном доме Grenfell Tower произошло в ночь на среду, 14 июня 2017 года. В результате пожара погибли по меньшей мере 72 человека.
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