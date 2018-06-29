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На Кольской АЭС продлили срок эксплуатации первого блока
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На Кольской АЭС продлили срок эксплуатации первого блока 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Оператор всех российских АЭС концерн «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») получил лицензию на продление срока эксплуатации энергоблока №1 Кольской АЭС (КолАЭС) еще на 15 лет, до 2033 года.
Как сообщило управление информации и общественных связей КолАЭС, такое повторное продление эксплуатации блока происходит впервые в истории российской атомной энергетики. Энергоблок №1 Кольской АЭС дал первый ток в энергосистему страны ровно 45 лет назад, 29 июня 1973 года.
Кольская АЭС — филиал концерна «Росэнергоатом», расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Станция вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области. В эксплуатации находятся четыре энергоблока с реактором типа ВВЭР, установленной электрической мощностью 440 МВт каждый.
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