На Кольской АЭС продлили срок эксплуатации первого блока

Как сообщило управление информации и общественных связей КолАЭС, такое повторное продление эксплуатации блока происходит впервые в истории российской атомной энергетики. Энергоблок №1 Кольской АЭС дал первый ток в энергосистему страны ровно 45 лет назад, 29 июня 1973 года.