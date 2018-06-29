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Опубликованы фотографии с места трагедии в Пронском районе
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Опубликованы фотографии с места трагедии в Пронском районе 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Опубликованы фотографии с места трагедии на пруду в деревне Горохово Пронского района, где в результате трагического случая погибли бабушка с внучкой. Подробности трагедии >
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