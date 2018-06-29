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В Таганроге начались оползни
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В Таганроге начались оползни 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сразу в нескольких районах Таганрога начались оползни. Постепенно разрушающийся берег угрожает местным жилым строениям. Об этом сообщает ОТР.
Ситуацию усугубляют плохие погодные условия: штормы и многоводье повышают риск возникновения оползней. Сейчас в Таганроге принята программа по переселению жителей домов, которые оказались в эпицентре стихийного бедствия. Однако за несколько лет льготы на покупку квартиры в новом доме получили только восемь семей. Ещё шесть ожидают очереди на получение субсидии.
По мнению экспертов, для решения проблемы укрепления берегов местных рек власти должны принять соответствующую программу. Пока такого документа нет, а в администрации Таганрога ссылаются на разработанный проект гидрозащиты. На данный момент решается вопрос о финансировании мероприятий в рамках реализации этого документа.
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