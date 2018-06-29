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21-этажный небоскреб полыхает на востоке Лондона — видео
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21-этажный небоскреб полыхает на востоке Лондона — видео 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Как сообщает Daily Mail, в настоящий момент тушением пожара занимаются 35 огнеборцев. Что касается причины возгорания, то пока что она неизвестна. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Примечательно, что чуть больше года назад, 14 июня 2017 год. в лондонском многоэтажном здании Grenfell Tower произошел страшный пожар, жертвами которого стали 82 человека.
Ранее Пятый канал сообщал и о том, что природные пожары подобрались вплотную к населенным пунктам в Якутии. Пламя бушует на территории 16 районов.
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