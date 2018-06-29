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На Тайване отмечен самый жаркий май за последние 55 лет
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На Тайване отмечен самый жаркий май за последние 55 лет 

ИА Синьхуа 1 час назад
Об этом заявила в пятницу метеослужба Тайваня.
В мае этого года средняя температура воздуха по всему острову достигла 27,72 градуса Цельсия, что стало новой рекордной отметкой. Предыдущий аналогичный рекорд был установлен в мае 1963 года, когда температура составляла 27,23 градуса.
Всего 15 метеостанций, установленных в разных районах острова, зафиксировали аномально высокую температуру в мае. В частности, метеостанция в Тайбэе зафиксировала среднемесячную температуру в 28,23 градуса, что на 3,03 градуса выше нормы.
Сильная жара в мае сопровождалась значительно меньшим количеством осадков. К примеру, в Тайбэе с начала мая и по сей день уровень осадков составил лишь 114,8 мм, что равняется около одной десятой от уровня аналогичного периода предыдущих годов.
Что касается наступающего сезона тайфунов с июля по сентябрь, то метеослужба прогнозирует, что в этом сезоне на Тайвань обрушится от трех до пяти тайфунов, что незначительно превышает норму. -0-
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