На Тайване отмечен самый жаркий май за последние 55 лет

Об этом заявила в пятницу метеослужба Тайваня.

В мае этого года средняя температура воздуха по всему острову достигла 27,72 градуса Цельсия, что стало новой рекордной отметкой. Предыдущий аналогичный рекорд был установлен в мае 1963 года, когда температура составляла 27,23 градуса.

Всего 15 метеостанций, установленных в разных районах острова, зафиксировали аномально высокую температуру в мае. В частности, метеостанция в Тайбэе зафиксировала среднемесячную температуру в 28,23 градуса, что на 3,03 градуса выше нормы.

Сильная жара в мае сопровождалась значительно меньшим количеством осадков. К примеру, в Тайбэе с начала мая и по сей день уровень осадков составил лишь 114,8 мм, что равняется около одной десятой от уровня аналогичного периода предыдущих годов.

Что касается наступающего сезона тайфунов с июля по сентябрь, то метеослужба прогнозирует, что в этом сезоне на Тайвань обрушится от трех до пяти тайфунов, что незначительно превышает норму. -0-