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СМИ: около ста мигрантов пропали после крушения лодки у Триполи
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СМИ: около ста мигрантов пропали после крушения лодки у Триполи 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Около 100 мигрантов числятся пропавшими без вести в результате очередного крушения лодки в Средиземном море, сообщает итальянская газета Repubblica.
По данным издания, крушение произошло к востоку от Триполи. К настоящему моменту ливийской береговой охране удалось спасти 14 человек. Всего на потерпевшей крушение лодке могло находиться до 120 человек.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономических проблем в странах Африки и Ближнего Востока.
По данным Международной организации по миграции (IOM), с начала 2018 года по 20 июня число мигрантов, прибывших морским путем в Европу, составило почти 41 тысячу человек, погибли в Средиземном море 960 человек. За этот же период 2017 года к европейским берегам пристали около 85 тысяч человек, 2133 мигранта утонули.
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