В ожидании бури: на Ростов надвигается сильный шторм

Ожидается ливень в сочетании с грозой

Жителей донской региона предупредили о надвигающейся буре. Она продлится с сегодняшнего вечера до воскресенья. Об этом со ссылкой на гидрометцентр сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области

— Ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23-28 метров в секунду, — сообщили в пресс-службе управления.

В такую погоду нельзя прятаться прятаться под одиноко стоящим деревом, купаться в открытых водоемах, не парковать автомобили в низменных участках населенных пунктов. Стоит воздержаться от разговоров по телефону и постараться не покидать помещение без необходимости.

Кроме того, спасатели предупреждают о рисках подтоплений. Если помещение затопило, то нужно его покинуть или подняться на незатопленные этажи. Лучше покинуть заведения, попадающие в зону подтоплений. Не стоит пытаться самостоятельно пересечь затопленную местность.