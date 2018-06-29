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В ожидании бури: на Ростов надвигается сильный шторм
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В ожидании бури: на Ростов надвигается сильный шторм 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Ожидается ливень в сочетании с грозой
Жителей донской региона предупредили о надвигающейся буре. Она продлится с сегодняшнего вечера до воскресенья. Об этом со ссылкой на гидрометцентр сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 23-28 метров в секунду, — сообщили в пресс-службе управления.
В такую погоду нельзя прятаться прятаться под одиноко стоящим деревом, купаться в открытых водоемах, не парковать автомобили в низменных участках населенных пунктов. Стоит воздержаться от разговоров по телефону и постараться не покидать помещение без необходимости.
Кроме того, спасатели предупреждают о рисках подтоплений. Если помещение затопило, то нужно его покинуть или подняться на незатопленные этажи. Лучше покинуть заведения, попадающие в зону подтоплений. Не стоит пытаться самостоятельно пересечь затопленную местность.
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