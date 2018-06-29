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Два микрорайона Нефтеюганска затоплены. На улицах пробки
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Два микрорайона Нефтеюганска затоплены. На улицах пробки 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Проливной дождь затопил улицы Нефтеюганска. Очевидцы сообщают, что пострадали два микрорайона, на многих улицах автомобильные пробки, а часть дорог скрылась под водой и по ним не проехать.
Всего за сутки в городе выпало 30 миллиметров осадков, а за месяц — 160 миллиметров, пишет агентство РИА Новости. И это при летней норме — 220 миллиметров. Глава муниципалитета рассказал журналистам, что это уже второй «тропический» ливень за последнее время. Дренажная система просто не справляется, но сейчас вода начинает постепенно отступать.
Глава города Сергей Дегтярев уточнил, что основной пик паводка уже пройдет. Главные «озера», которые образовались на улицах, ушли. Новых сильных ливней пока не ожидается.
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