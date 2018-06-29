Два микрорайона Нефтеюганска затоплены. На улицах пробки

Проливной дождь затопил улицы Нефтеюганска. Очевидцы сообщают, что пострадали два микрорайона, на многих улицах автомобильные пробки, а часть дорог скрылась под водой и по ним не проехать.

Всего за сутки в городе выпало 30 миллиметров осадков, а за месяц — 160 миллиметров, пишет агентство РИА Новости. И это при летней норме — 220 миллиметров. Глава муниципалитета рассказал журналистам, что это уже второй «тропический» ливень за последнее время. Дренажная система просто не справляется, но сейчас вода начинает постепенно отступать.