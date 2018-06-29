Ещё
Ребенок пострадал после падения с высоты в Зюзино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ребенок пострадал после падения с высоты в Зюзино 

ИД «Собеседник» 17 минут назад
Санитарный вертолет эвакуировал в больницу ребенка, упавшего с высоты на юго-западе Москвы.
Об этом в пятницу, 29 июня, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Экипаж санитарного вертолета МАЦ вылетел на улицу Болотниковская, дом 43, где произошло падение ребенка с высоты. С места падения экипаж эвакуировал пострадавшего ребенка в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
Причины произошедшего выясняются.
ИД «Собеседник»: последние новости
У самолета с перуанскими болельщиками сломался двигатель В Барнауле рассказали о ходе устранения последствий мощного урагана Оргтехника загорелась в офисе "Башнефти" в Москве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва отреагировала на продление санкций ЕС126
Националисты с Украины «присвоили» земли России154
«Стена срама»: модель снялась голой на фоне святынь52
Зеленский сделал неожиданное заявление146
Врачи в Дагестане лечили мертвецов54
Видео
01:48
В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа
Политика США
00:46
Москва отреагировала на продление санкций ЕС
Политика
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
00:23
Опубликовано видео похищения дочери звезды «Голоса»
Шоу-бизнес
01:41
Названа средняя зарплата москвичей
Личный счет
16:32
Названы плюсы от повышения НДС
Экономика
06:12
Блогер поиздевался над китайцами и опозорился
Общество
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия США
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение