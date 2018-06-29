Ребенок пострадал после падения с высоты в Зюзино

Санитарный вертолет эвакуировал в больницу ребенка, упавшего с высоты на юго-западе Москвы Об этом в пятницу, 29 июня, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. «Экипаж санитарного вертолета МАЦ вылетел на улицу Болотниковская, дом 43, где произошло падение ребенка с высоты. С места падения экипаж эвакуировал пострадавшего ребенка в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства. Причины произошедшего выясняются.