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Два человека сгорели в квартире в Великих Луках
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Два человека сгорели в квартире в Великих Луках 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: Главный региональный
В однокомнатной квартире произошел пожар, в котором погибли мужчина и женщина. Об этом сообщило информационное агенство Nation News.
Возгорание началось ночью в жилом доме на улице Ломоносова в Великих Луках. На место происшествия прибыли четыре машины МЧС и 10 пожарных. Огонь полностью разрушил кухню и комнату, после чего повредил стены соседних квартир. Пожарным удалось ликвидировать пламя.
Предполагается, что источником возгорания стала непотушенная сигарета. В результате погибли женщина 1935 года рождения и мужчина 1966-го.
Баня в Красноярском крае загорелась во время ночной грозы. Огонь с бани перекинулся на соседний дом.
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