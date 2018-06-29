Два человека сгорели в квартире в Великих Луках

В однокомнатной квартире произошел пожар, в котором погибли мужчина и женщина. Об этом сообщило информационное агенство Nation News.

Возгорание началось ночью в жилом доме на улице Ломоносова в Великих Луках. На место происшествия прибыли четыре машины МЧС и 10 пожарных. Огонь полностью разрушил кухню и комнату, после чего повредил стены соседних квартир. Пожарным удалось ликвидировать пламя.

Предполагается, что источником возгорания стала непотушенная сигарета. В результате погибли женщина 1935 года рождения и мужчина 1966-го.