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В Амурской области погибли посевы на 85 тыс. га из-за дождей
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В Амурской области погибли посевы на 85 тыс. га из-за дождей 

ТАСС 1 час назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июня. /ТАСС/. Посевы сельскохозяйственных культур на площади более 85 тыс. га погибли в Амурской области из-за дождей, сообщает в пятницу пресс-служба регионального минсельхоза.
"В настоящее время в области складываются неблагоприятные погодные условия для развития сельскохозяйственных культур, вызванные интенсивными осадками и градом. Всего по Амурской области погибло посевов на площади 85,2 тыс. га", — говорится в сообщении.
Всего в Амурской области под посевы занято 1,2 млн га, это зерновые культуры, соя, овощи, картофель. Больше всего из-за дождей пострадала соя — дождями уничтожено 79 тыс. га из 976 тыс. га засеянных.
"В ряде районов из-за переувлажнения почвы состояние полевых дорог не позволяет объехать все посевы сельскохозяйственных культур, что затрудняет определить их состояние", — добавили в министерстве.
По данным синоптиков, до конца недели в Амурской области пасмурная погода, будет лить дождь.
ТАСС: последние новости
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