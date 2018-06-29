В Амурской области погибли посевы на 85 тыс. га из-за дождей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июня. / ТАСС /. Посевы сельскохозяйственных культур на площади более 85 тыс. га погибли в Амурской области из-за дождей, сообщает в пятницу пресс-служба регионального минсельхоза.

"В настоящее время в области складываются неблагоприятные погодные условия для развития сельскохозяйственных культур, вызванные интенсивными осадками и градом. Всего по Амурской области погибло посевов на площади 85,2 тыс. га", — говорится в сообщении.

Всего в Амурской области под посевы занято 1,2 млн га, это зерновые культуры, соя, овощи, картофель. Больше всего из-за дождей пострадала соя — дождями уничтожено 79 тыс. га из 976 тыс. га засеянных.

"В ряде районов из-за переувлажнения почвы состояние полевых дорог не позволяет объехать все посевы сельскохозяйственных культур, что затрудняет определить их состояние", — добавили в министерстве.

По данным синоптиков, до конца недели в Амурской области пасмурная погода, будет лить дождь.