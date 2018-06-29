В МЧС РТ сообщили о нескольких очагах тления на свалке под Лениногорском

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В МЧС РТ рассказали о ликвидации пожара в поселке Левченко

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