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В МЧС РТ сообщили о нескольких очагах тления на свалке под Лениногорском
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В МЧС РТ сообщили о нескольких очагах тления на свалке под Лениногорском 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
ГУ МЧС по РТ ликвидирует горение твердых бытовых отходов на полигоне ТБО под Лениногорском. Угрозы распространения огня на лесной массив или населенные пункты нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Первая оперативная группа прибыла на место в 6:16 пятницы, 29 июня. К 8:30 было принято решение о наращивании группировки сил и средств. «Главное — засыпать очаги тления грунтом, — сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС по РТ Андрей Родыгин. — Для этого привлечена техника от организаций района». По словам Родыгина, к этому часу речь идет скорее о тлении мусора. Очагов несколько, потому площадь возгорания пока уточняется. Отмечено плотное задымление. Ранее источник сообщил о пожаре на лениногорском полигоне, отметив, что площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.
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