В МЧС РТ сообщили о нескольких очагах тления на свалке под Лениногорском 

ГУ МЧС по РТ ликвидирует горение твердых бытовых отходов на полигоне ТБО под Лениногорском. Угрозы распространения огня на лесной массив или населенные пункты нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Первая оперативная группа прибыла на место в 6:16 пятницы, 29 июня. К 8:30 было принято решение о наращивании группировки сил и средств. «Главное — засыпать очаги тления грунтом, — сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС по РТ Андрей Родыгин. — Для этого привлечена техника от организаций района». По словам Родыгина, к этому часу речь идет скорее о тлении мусора. Очагов несколько, потому площадь возгорания пока уточняется. Отмечено плотное задымление. Ранее источник сообщил о пожаре на лениногорском полигоне, отметив, что площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.