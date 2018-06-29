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МЧС: В Петербурге поднимается сильный ветер
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МЧС: В Петербурге поднимается сильный ветер 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Сильный ветер поднимается в Петербурге утром 29 июня. Об этом предупреждает городское управление МЧС со ссылкой на синоптиков. В городе подует юго-западный и западный ветер, порывы которого будут достигать 12-16 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что к вечеру пятницы в городе начнется ливень с грозой. А в выходные горожане увидят обычное для города холодное и мокрое лето. В субботу, по прогнозам синоптиков, дожди будут кратковременными, но останется ветер, а температура упадёт до 14 градусов. В центре «Фобос» неутешительный прогноз дают и на воскресенье. 1 июля петербуржцев на улице ждут дождь и 10 градусов тепла.
По материалам «Фонтанки»
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