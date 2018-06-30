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МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге
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МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге 

Газета.Ru 1 час назад
Сильный ветер надвигается на Петербург, передают «Невские новости».
Ветер усилится в первый день июля. По словам синоптиков, ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а местами порывы будут достигать и вовсе 15-20 метров в секунду. Похожий прогноз давался и на субботу, 30 июня — юго-западный, западный ветер дует со скоростью 12-16 метров в секунду.
В воскресенье также будет холодно, до 13-15 градусов, и дождливо.
МЧС призывает горожан держаться подальше деревьев, рекламных щитов и других шатких конструкций, опасаться домов с неустойчивой кровлей. Так же следует защитить и свои автомобили.
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