МЧС предупреждает о сильном ветре в Петербурге

Сильный ветер надвигается на Петербург , передают «Невские новости».

Ветер усилится в первый день июля. По словам синоптиков, ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а местами порывы будут достигать и вовсе 15-20 метров в секунду. Похожий прогноз давался и на субботу, 30 июня — юго-западный, западный ветер дует со скоростью 12-16 метров в секунду.

В воскресенье также будет холодно, до 13-15 градусов, и дождливо.