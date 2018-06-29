Ростуризм не получал обращений от россиян в связи с закрытием аэропорта на Бали

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства. «Мы выясняем, сколько российских туристов сейчас находится на острове Бали, с какими сложностями они столкнулись и что для них предпринимают на месте. Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ. Пока обращений от соотечественников ни к нам, ни в ситуационно-кризисный центр, ни в посольство в Индонезии не поступало, но мы следим за развитием событий», — сказал собеседник агентства. Ранее в ассоциации «Турпомощь» сообщили Агентству «Москва» , что на острове Бали могут находиться до 3 тыс. россиян. По информации СМИ, международный аэропорт на индонезийском острове Бали закрыт из-за вулкана Агунг, который начал дымиться в четверг. Местные власти сообщали, что отменено более 400 рейсов, поменять планы придется около 75 тыс.