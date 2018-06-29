Ещё
Ростуризм не получал обращений от россиян в связи с закрытием аэропорта на Бали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростуризм не получал обращений от россиян в связи с закрытием аэропорта на Бали 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мы выясняем, сколько российских туристов сейчас находится на острове Бали, с какими сложностями они столкнулись и что для них предпринимают на месте. Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ. Пока обращений от соотечественников ни к нам, ни в ситуационно-кризисный центр, ни в посольство в Индонезии не поступало, но мы следим за развитием событий», — сказал собеседник агентства.
Ранее в ассоциации «Турпомощь» сообщили Агентству «Москва», что на острове Бали могут находиться до 3 тыс. россиян.
По информации СМИ, международный аэропорт на индонезийском острове Бали закрыт из-за вулкана Агунг, который начал дымиться в четверг. Местные власти сообщали, что отменено более 400 рейсов, поменять планы придется около 75 тыс.
Агентство «Москва»: последние новости
Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы СК: Более 300 человек допрошены по делу о крушении в феврале самолета Ан-148 в Подмосковье Вертолет МАЦ эвакуировал пострадавшего в аварии с грузовиком на МКАД в районе Ромашковского леса
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне начали покупать инвалидность ради пенсии199
Зеленский сделал неожиданное заявление202
Убит переживший 38 покушений командир спецназа31
ЕС принял решение по антироссийским санкциям503
Перехвачен приказ о запуске термоядерных ракет76
Видео
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия США
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
18:42
Серебряков объяснился за интервью Дудю
Шоу-бизнес
00:27
Ургант и Слепаков высмеяли Монеточку
Шоу-бизнес
04:23
Одержимая духами кукла попала на видео
Общество Происшествия
00:44
Зеленский сделал неожиданное заявление
Украина В мире
04:34
Россияне начали покупать инвалидность ради пенсии
Общество Личный счет
00:50
В США хотят принять 51-ый штат
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение