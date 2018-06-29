Ещё
В Заводском районе Саратова горят расселенные дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Заводском районе Саратова горят расселенные дома 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В минувший четверг, 28 июня, в Заводском районе Саратова произошло возгорание расселенных домов.
По данным ГУ МЧС региона, сообщение о пожаре поступили на пульт дежурного в 21.44. Возгорание произошло в доме № 2 по улице Киевской. Пожар распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. Локализовать пламя удалось только к 4:24.
Согласно информации оперативных служб, возгорание произошло на 3 и 4 этаже, также у здания горела кровля. По данным пресс-службы районной администрации, дом был расселен в прошлом году.
«Поскольку дом был признан аварийным, жильцы были расселены еще в 2017 году. Всем собственникам были предоставлены квартиры. Дом официально значится нежилым», — сообщил собеседник.
В то же время произошло возгорание в двухэтажном нежилом доме на 5-м Динамовском проезде. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В минувший четверг пожарная бригада также выехала на ликвидацию возгорания нежилого дома по улице Энергетиков. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Спустя четыре часа пламя было полностью ликвидировано.
Жители областного центра предполагают, что причиной массового возгорания нежилых построек мог стать поджог.
«Зачем сносить, когда можно поджечь? Такой метод практикуется не первый год», — предположил местный житель.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Теплоход с 78 пассажирами загорелся в Иркутске Пшеничное поле вспыхнуло на Ставрополье. Огонь подбирается к домам Трое детей сгорели в частном доме в станице Егорлыкская
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне начали покупать инвалидность ради пенсии199
Зеленский сделал неожиданное заявление202
Убит переживший 38 покушений командир спецназа31
ЕС принял решение по антироссийским санкциям503
Перехвачен приказ о запуске термоядерных ракет76
Видео
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия США
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
18:42
Серебряков объяснился за интервью Дудю
Шоу-бизнес
00:27
Ургант и Слепаков высмеяли Монеточку
Шоу-бизнес
04:23
Одержимая духами кукла попала на видео
Общество Происшествия
00:44
Зеленский сделал неожиданное заявление
Украина В мире
04:34
Россияне начали покупать инвалидность ради пенсии
Общество Личный счет
00:50
В США хотят принять 51-ый штат
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение