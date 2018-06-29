В Заводском районе Саратова горят расселенные дома

В минувший четверг, 28 июня, в Заводском районе Саратова произошло возгорание расселенных домов.

По данным ГУ МЧС региона, сообщение о пожаре поступили на пульт дежурного в 21.44. Возгорание произошло в доме № 2 по улице Киевской. Пожар распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. Локализовать пламя удалось только к 4:24.

Согласно информации оперативных служб, возгорание произошло на 3 и 4 этаже, также у здания горела кровля. По данным пресс-службы районной администрации, дом был расселен в прошлом году.

«Поскольку дом был признан аварийным, жильцы были расселены еще в 2017 году. Всем собственникам были предоставлены квартиры. Дом официально значится нежилым», — сообщил собеседник.

В то же время произошло возгорание в двухэтажном нежилом доме на 5-м Динамовском проезде. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В минувший четверг пожарная бригада также выехала на ликвидацию возгорания нежилого дома по улице Энергетиков. Огонь распространился на 200 квадратных метров. Спустя четыре часа пламя было полностью ликвидировано.

Жители областного центра предполагают, что причиной массового возгорания нежилых построек мог стать поджог.

«Зачем сносить, когда можно поджечь? Такой метод практикуется не первый год», — предположил местный житель.