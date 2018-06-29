Баня загорелась во время ночной грозы в Новоенисейске. Видео 

Помимо серьезной грозы в Красноярском крае, не обошлось минувшей ночью без еще одного ЧП в поселке городского типа Новоенисейске (Красноярский край). Там сгорела баня и крыша соседнего дома. Видео опубликовали очевидцы в социальных сетях.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняются.
В соседнем Лесосибирске всю ночь бушевал ураган, последствия которого коммунальщики и местные жители ликвидируют до сих пор. Штормовой ветер валил деревья, срывал кровлю, а также оставил некоторые районы без света и интернета.