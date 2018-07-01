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При взрывах на севере Ирака пострадали не менее 14 человек
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При взрывах на севере Ирака пострадали не менее 14 человек
РИА Новости
1 час назад
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Фото:
Федеральное агентство новостей
По меньшей мере 14 человек пострадали при взрывах неподалеку от складов избирательных бюллетеней в Киркуке на севере
Ирака
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РИА Новости
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