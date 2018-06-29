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Отмена компенсации пострадавшим от стихии — страховка на замену
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Отмена компенсации пострадавшим от стихии — страховка на замену 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Компенсация только малоимущим
Лесной пожар, наводнение или ураган, лишившие человека крова, останутся без компенсации от государства. Если в результате стихийных бедствий дом пострадает, его владельцы смогут рассчитывать на денежную компенсацию только при наличии страховки.
Помощь от государства получат только малоимущие семьи и то при условии, что у них нет другого жилья.
Оформить недвижимость в собственность не получится — жилье взамен разрушенного собираются предоставлять по договору соцнайма.
Квартира в центре города вместо уничтоженного стихией дома на перифирии застраховавшим не светит. При подсчете размера компенсации в расчет возьмут и местоположение жилья, и общую площадь, и год постройки, и этажность, и материал, используемый при строительстве. 20% от средней стоимости жилья в регионе — планируемый размер страховой выплаты.
Осенью станет ясно, какими будут минимальный размер страхового возмещения и стоимость самой страховки. «Ведомости» ссылаются на экспертов и утверждают, что минимальное возмещение по страховке составит 300 тысяч рублей, а стоить она будет 360 рублей в год. Согласно поправкам, данные обо всем застрахованном жилье страховщики должны будут включить в единую базу.
Как в СССР
«Мы каждый раз будет доставать по 50-60 млрд рублей [из госбюджета] при возникновении бедствий и мы каждый раз будем тратить деньги, если не научимся нормальным образом страховать жилье. Напомню, что система обязательного страхования жилых помещений при советской власти была развита, и это был обязательный вид страхования», — напомнил премьер-министрам после разрушительного наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году Дмитрий Медведев. Действительно в СССР обязательное страхование было нормой, страховали не только дома и дачи, но даже лошадей и годовалых верблюдов. Последний указ Президиума Верховного совета СССР «О государственном обязательном страховании имущества, принадлежащего гражданам» датируется 2 октября 1981 года. Страховая сумма, согласно указу, устанавливалась в размере 40 процентов от стоимости.
Страхование сегодня является обязательным лишь при покупке недвижимости в ипотеку. Но власти ищут способ побудить граждан добровольно страховать любое жилье.
Цена страховки?
Цунами, торнадо, разрушительные землетрясения не страшны новосибирцам. Страховщики предлагают застраховать недвижимость от разрушений, вызванных наводнениями, оползнями и оседанием грунта, воздушными стихиями — бурями, ураганами и смерчами. Также последствиями стихийных бедствий можно считать разрушения от града, обильных дождей и снегопадов.
Страховка жилья будет стоит гораздо дороже 360 рублей, считает специалист по страхованию Федеральной риелторской компании «ЭТАЖИ» София Хаперская: «Сейчас на рынке добровольного страхования сумма покрытия 500 тысяч рублей, коробочный продукт стоит около 1500 рублей в год. Вряд ли такие суммы [360 рублей] возможны. Грубо говоря, человек получит 100 тысяч. Клиенты не смогут покрыть свои расходы и потеряют смысл в этом страховании, оно никак не поможет им восстановить жилье».
Дома в зоне риска, например, в паводковой зоне, отказываются страховать уже сегодня. А если и страхуют, то повышают тариф почти в два раза.
Вместо 0,18% от страховой суммы владельцам домов у реки приходится платить 0,3%-0,35%. Эксперты по страхованию предполагают, что принятие поправок отразится на росте тарифа страховых компаний. «Возможно, страховые компании пересмотрят тарифы в свою сторону. Если государство скажет: „Нужно страховаться, потому что есть высокий риск природных катаклизмов“, то страховые просто поднимут тариф и будут более тщательно рассматривать все объекты по страхованиям», — считает новосибирский эксперт по страхованию недвижимости.
Случаи, которые не являются страховыми: если ветер при урагане достигал менее 25 м/с (скорость ветра может подтвердить Гидрометцентр), если оползень или разрушение грунта были вызваны взрывами или земленасыпными работами и если ущерб дому от дождей и снегопадов был нанесет в результате невнимательности хозяев (попросту забыли закрыть окна и двери).
«В Новосибирске добровольно страхуют жилье 20-25% населения, — говорит эксперт по страхованию недвижимости София Хаперская. — В Азии, например, добровольное страхование достигает 70-75% от всего населения, там с рождения относятся к добровольному страхованию как к должному. А наши люди не страхуют из-за недоверия к страховым кампаниям, к выплатам».
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