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Вызывающий осадки самолет прибыл в Красноярск. Видео
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Вызывающий осадки самолет прибыл в Красноярск. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Специальная авиатехника для борьбы с лесными пожарами в тайге прибыла в Красноярск. Зондировщик атмосферы Ан‐26 «Циклон» с помощью химических процессов будет провоцировать дождь для дополнительного тушения огня. Об этом сообщила в Facebook телекомпания «Афонтово» со ссылкой на ФБУ «Авиалесоохрана».
На высоте около пяти километров борт выпускает в верхнюю часть облаков пиропатроны с йодистым серебром.
«Это вещество провоцирует мощные процессы кристаллизации, что в итоге переходит в дождь, а иногда и в хороший ливень», — сообщило издание.
27 июня в Красноярске пожар произошел на территории бывшего химического комбината «Енисей». Причиной возгорания стал загоревшийся тополиный пух.
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