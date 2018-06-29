Вызывающий осадки самолет прибыл в Красноярск. Видео

Специальная авиатехника для борьбы с лесными пожарами в тайге прибыла в Красноярск . Зондировщик атмосферы Ан‐26 «Циклон» с помощью химических процессов будет провоцировать дождь для дополнительного тушения огня. Об этом сообщила в Facebook телекомпания «Афонтово» со ссылкой на ФБУ «Авиалесоохрана».

На высоте около пяти километров борт выпускает в верхнюю часть облаков пиропатроны с йодистым серебром.

«Это вещество провоцирует мощные процессы кристаллизации, что в итоге переходит в дождь, а иногда и в хороший ливень», — сообщило издание.

27 июня в Красноярске пожар произошел на территории бывшего химического комбината «Енисей». Причиной возгорания стал загоревшийся тополиный пух.