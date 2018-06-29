Бензовоз взорвался и загорелся в Нигерии, 9 человек погибли

Лагос, 29 июня / Синьхуа / — Бензовоз взорвался и загорелся в четверг на скоростной автостраде в Нигерии , огонь перекинулся на десятки проезжавших мимо машин, в результате чего по меньшей мере девять человек погибли, четверо пострадали.

Сообщается, что инцидент произошел на участке шоссе Лагос-Ибадан, пожар возник после столкновения автоцистерны с другой машиной, огонь перекинулся на 53 транспортных средства, включая 5 автобусов. На кадрах местного телевидения видно, как над местом происшествия поднимаются густые клубы дыма.

В результате аварии погибли 9 человек, в том числе ребенок. Количество жертв может увеличиться.

Администрация штата Лагоса незамедлительно направила на место происшествия специалистов для спасательной работы и оказания помощи в восстановлении движения.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари в четверг выразил глубокую скорбь в связи с тем, что инцидент привел к большому числу жертв и пострадавших.

Причины аварии расследуются. Предположительно, у бензовоза были неисправны тормоза. —0—