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Бензовоз взорвался и загорелся в Нигерии, 9 человек погибли
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Бензовоз взорвался и загорелся в Нигерии, 9 человек погибли 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Лагос, 29 июня /Синьхуа/ — Бензовоз взорвался и загорелся в четверг на скоростной автостраде в Нигерии, огонь перекинулся на десятки проезжавших мимо машин, в результате чего по меньшей мере девять человек погибли, четверо пострадали.
Сообщается, что инцидент произошел на участке шоссе Лагос-Ибадан, пожар возник после столкновения автоцистерны с другой машиной, огонь перекинулся на 53 транспортных средства, включая 5 автобусов. На кадрах местного телевидения видно, как над местом происшествия поднимаются густые клубы дыма.
В результате аварии погибли 9 человек, в том числе ребенок. Количество жертв может увеличиться.
Администрация штата Лагоса незамедлительно направила на место происшествия специалистов для спасательной работы и оказания помощи в восстановлении движения.
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари в четверг выразил глубокую скорбь в связи с тем, что инцидент привел к большому числу жертв и пострадавших.
Причины аварии расследуются. Предположительно, у бензовоза были неисправны тормоза. —0—
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