Авиарейсы из Омска в Салоники и Москву задержали более чем на 8 часов

Салоники ( ТАСС , 29 июня. Вылет двух рейсов из аэропорта Омска — в Москву Греция ) — задерживается с утра пятницы на 8 и 11 часов соответственно. В первом случае вылет задерживается по технической причине, причина задержки другого рейса — отдых экипажа, сообщили ТАСС в справочной аэропорта. "Салоники — отдых экипажа, Шереметьево — техническая причина", — сказал собеседник агентства. Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет авиакомпании «Эллинэйр» должен был отправиться в Салоники в 04:00 по местному времени (01:00 мск), вылет отложен ориентировочно до 14:40 (11:40 мск), но может быть повторно перенесен. Рейс "Аэрофлота" в Москву отложен с 08:10 по местному времени (05:10 мск) до 16:30 (13:10 мск). Характер технической причины уточняется.