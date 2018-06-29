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Авиарейсы из Омска в Салоники и Москву задержали более чем на 8 часов
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Авиарейсы из Омска в Салоники и Москву задержали более чем на 8 часов 

ТАСС 57 минут назад
ТАСС, 29 июня. Вылет двух рейсов из аэропорта Омска — в Москву и Салоники (Греция) — задерживается с утра пятницы на 8 и 11 часов соответственно. В первом случае вылет задерживается по технической причине, причина задержки другого рейса — отдых экипажа, сообщили ТАСС в справочной аэропорта.
"Салоники — отдых экипажа, Шереметьево — техническая причина", — сказал собеседник агентства.
Согласно онлайн-табло аэропорта, самолет авиакомпании «Эллинэйр» должен был отправиться в Салоники в 04:00 по местному времени (01:00 мск), вылет отложен ориентировочно до 14:40 (11:40 мск), но может быть повторно перенесен.
Рейс "Аэрофлота" в Москву отложен с 08:10 по местному времени (05:10 мск) до 16:30 (13:10 мск). Характер технической причины уточняется.
ТАСС: последние новости
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