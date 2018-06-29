В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три ребёнка

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В Ростове 147 человек заявили о повреждении жилья в результате крупного пожара

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