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В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три ребёнка
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В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли три ребёнка 

Ростовские Вести 1 час назад
В результате пожара в Егорлыкском районе Ростовской области погибли три ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В ведомстве уточнили, что информация о возгорании кровли частного дома в станице Егорлыкской поступило на дежурный пульт 29 июня в 00.59. Дом, рассчитанный на двух хозяев, располагался на улице Гагарина, 10. По данным МЧС, в ходе разборки и проливки строительных конструкций на месте пожара были обнаружены тела трёх погибших: девочек 2009, 2011, 2000 годов рождения. Из горящего дома были спасены два человека и госпитализировали в местную ЦРБ. Пожар удалось ликвидировать в 01.15. В тушении участвовали 12 человек личного состава и пять единиц спец техники. Причина пожара пока не установлена.
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