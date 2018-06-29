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Сегодня ночью в Пудоже горел жилой дом
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Сегодня ночью в Пудоже горел жилой дом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Возгорание произошло, когда хозяева отсутствовали дома.
Сегодня ночью в 03:10 на пульт Единой службы спасения-01 города Пудож поступило сообщение о том, что на улице Красноармейской горит двухквартирный деревянный жилой дом.
Через три минуты пожарные расчеты уже были на месте ЧП. К этому времени огнем была охвачена одна из квартир. Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы остановить распространение огня.
В результате пожара была повреждена квартира на площади 27 квадратных метров. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты, так, как на момент возникновения пожара, в квартире никого не было.
По материалам: ptzgovorit.ru
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