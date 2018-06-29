Сегодня ночью в Пудоже горел жилой дом

Возгорание произошло, когда хозяева отсутствовали дома.

Сегодня ночью в 03:10 на пульт Единой службы спасения-01 города Пудож поступило сообщение о том, что на улице Красноармейской горит двухквартирный деревянный жилой дом.

Через три минуты пожарные расчеты уже были на месте ЧП. К этому времени огнем была охвачена одна из квартир. Пожарным потребовалось 20 минут, чтобы остановить распространение огня.

В результате пожара была повреждена квартира на площади 27 квадратных метров. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты, так, как на момент возникновения пожара, в квартире никого не было.