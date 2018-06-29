Трое детей погибли при пожаре в доме под Ростовом, сообщил источник

МОСКВА , 29 июн — РИА Новости . Трое детей погибли, еще два человека пострадали при пожаре в частном жилом доме в станице Егорлыкской Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"В станице Егорлыкской в результате пожара в частном доме пострадали пять человек, из них погибли три ребенка в возрасте от 9 до 17 лет", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что двое пострадавших госпитализированы. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.