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Трое детей погибли при пожаре в доме под Ростовом, сообщил источник
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Трое детей погибли при пожаре в доме под Ростовом, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Трое детей погибли, еще два человека пострадали при пожаре в частном жилом доме в станице Егорлыкской Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"В станице Егорлыкской в результате пожара в частном доме пострадали пять человек, из них погибли три ребенка в возрасте от 9 до 17 лет", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что двое пострадавших госпитализированы. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров. Обстоятельства возгорания выясняются.
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