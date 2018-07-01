СМИ сообщили о погибшем при взрывах в Ираке

МОСКВА , 1 июл — РИА Новости . Число раненых в результате трех взрывов неподалеку от складов с избирательными бюллетенями в Киркуке на севере Ирака увеличилось до 20, один человек погиб, сообщает телеканал Al-Arabia со ссылкой на источники в иракской полиции.

Ранее курдский телеканал Rudaw сообщил, что три взрыва прогремели рядом со складами, принадлежащими Высшему комиссариату по выборам. Первый взрыв произошел неподалеку от центра спорта и молодежи, второй взрыв прогремел на юге города, третий — в военном районе.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших.

По данным источников, в результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля пострадали 20 человек, большинство из них сотрудники полиции, охранявшие склад.

Высшая независимая избирательная комиссия Ирака ранее постановила провести ручной пересчет голосов избирателей на майских парламентских выборах на участках, где были жалобы на фальсификации. Глава совета представителей (законодательное собрание) Ирака Салим аль-Джабури в четверг сообщил, что на следующей неделе будет проведен ручной пересчет голосов.

Ранее иракский парламент проголосовал за необходимость ручного пересчета голосов на парламентских выборах в связи с выявленными нарушениями. Федеральный суд постановил, что это решение не противоречит конституции.

Первые после освобождения страны от террористов парламентские выборы прошли в Ираке 12 мая. Впервые были применены электронные урны для голосования с автоматизированной системой подсчета. Премьер Хайдер аль-Абади заявил, что по результатам проверки голосования специальной комиссией выявлены серьезные нарушения и рекомендуется пересчет.

По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.