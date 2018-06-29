На два города в Кузбассе и на Алтае ночью обрушились ураган, ливни и крупный град

"В 04:00 был штормовой ветер, ливень с градом. Пока о повреждениях точно сказать нельзя, но утром ливневая канализация с трудом справлялась с потоками воды", — сообщили в администрации Бийска.

Как пояснили ТАСС в информационно-диспетчерском центре ЖКХ Кузбасса, информация о разрушениях через ведомство не проходила, крупных отключений электроэнергии не было. В то же время очевидцы погодных явлений сообщают, что в Белово был сильный ливень с грозой, наблюдались перебои с электроэнергией.

Жители Бийска и Белово в социальных сетях выставляют фотографии с градом размером с перепелиное яйцо. Люди пишут о том, что градом побило дачные посадки.

Ранее в Кузбассе и Алтайском крае было передано штормовое предупреждение. В регионах ожидались штормовые порывы ветра до 24-30 м/с, ливни и град.