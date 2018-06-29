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По Лесосибирску прошел ураган. Горожане выкладывают в Сеть фотографии его последствий
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По Лесосибирску прошел ураган. Горожане выкладывают в Сеть фотографии его последствий 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вчера по Лесосибирску прошел шторм. Фотографии с последствиями сильного ветра горожане выкладывают в соцсети. В Леосибирске сорвало крыши у нескольких домов, ветер повалил деревья, они, в свою очередь, повредили машины.
Отметим, что на большей части Красноярского края в последние дни стояла сильная жара — несколько дней температура воздуха превыщала 30 градусов, доходило и до 35. Синоптики заявили, что в июне столь жаркой погоды в нашем регионе не было за всю историю наблюдений.
Однако сегодня-завтра погода ухудшится. Будет жарко, но ожидается сильный ветер и гроза. Не исключено, что и в других территориях края произойдет примрно то же, что случилось и в Лесосибирске.
Фото: ЧП Лесосибирск
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