По Лесосибирску прошел ураган. Горожане выкладывают в Сеть фотографии его последствий

Вчера по Лесосибирску прошел шторм. Фотографии с последствиями сильного ветра горожане выкладывают в соцсети. В Леосибирске сорвало крыши у нескольких домов, ветер повалил деревья, они, в свою очередь, повредили машины.

Отметим, что на большей части Красноярского края в последние дни стояла сильная жара — несколько дней температура воздуха превыщала 30 градусов, доходило и до 35. Синоптики заявили, что в июне столь жаркой погоды в нашем регионе не было за всю историю наблюдений.

Однако сегодня-завтра погода ухудшится. Будет жарко, но ожидается сильный ветер и гроза. Не исключено, что и в других территориях края произойдет примрно то же, что случилось и в Лесосибирске.

Фото: ЧП Лесосибирск