Ночной ураган с грозой в Лесосибирске оставил жителей без света и интернета

Штормовой ветер, сопровождающийся громом и молниями, оставил после себя немало проблем жителям Лесосибирска Красноярский край ). Непогода настигла город минувшей ночью. Стихия бушевала почти до самого утра. О последствиях урагана «360» рассказал один из местных жителей.

Интернет с утра пропал. Видимо, из-за последствий непогоды. Когда будет восстановлена связь, непонятно

Александр Сафроновместный житель.

По словам Александра, сейчас в южной части города не работает интернет. Сообщается и о частичном отключении электроэнергии в этом районе. Но наибольший урон, говорит он, понесли автомобили, которые недальновидные владельцы оставили под деревьями.

«В южной части Лесосибирска во многих дворах ветер повалил деревья, они падали на машины. Сейчас коммунальные службы ликвидируют последствия. Очень много деревьев повалило, машины засыпало», — рассказал он.

Снимки последствия ночного урагана активно выкладывают очевидцы в социальных сетях. На кадрах хорошо видно, что сильный ветер вырывал деревья с корнями и срывал кровлю со зданий.

Известно также, что многие машины повредил снесенный ветром с крыш шифер.