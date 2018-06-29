Землетрясение в 3,4 балла произошло в Красноярском крае

Известно, что эпицентр природного катаклизма находился в 370 километрах южнее Красноярска . Первые толчки были зафиксированы около 03:00 по московскому времени.

Специалисты отмечают, что значительная сейсмоактивность на этом участке сохраняется с конца 2011 года.