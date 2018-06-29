Землетрясение в 3,4 балла произошло в Красноярском крае 

На границе Красноярского края и республики Тува минувшей ночью произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщил «Интерфакс Сибирь» со ссылкой на Алтае‐Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Известно, что эпицентр природного катаклизма находился в 370 километрах южнее Красноярска. Первые толчки были зафиксированы около 03:00 по московскому времени.
Специалисты отмечают, что значительная сейсмоактивность на этом участке сохраняется с конца 2011 года.
26 июня землетрясение 3,9 балла произошло в Кемеровской области. Первый толчок сейсмологи зафиксировали в районе 05:00 по местному времени.