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Землетрясение в 3,4 балла произошло в Красноярском крае
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Землетрясение в 3,4 балла произошло в Красноярском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На границе Красноярского края и республики Тува минувшей ночью произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщил «Интерфакс Сибирь» со ссылкой на Алтае‐Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Известно, что эпицентр природного катаклизма находился в 370 километрах южнее Красноярска. Первые толчки были зафиксированы около 03:00 по московскому времени.
Специалисты отмечают, что значительная сейсмоактивность на этом участке сохраняется с конца 2011 года.
26 июня землетрясение 3,9 балла произошло в Кемеровской области. Первый толчок сейсмологи зафиксировали в районе 05:00 по местному времени.
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