На юге Красноярского края произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла

На юге Красноярского края произошло землетрясение, сообщили в центре оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 370 километрах от краевого центра. Это на границе Тывы и Красноярского края. Сила толчков была 3,4 балла. По данным специалистов, природное явление было зафиксировано в 6:46 по красноярскому времени. Напомним, что интенсивность землетрясения оценивается по 12-ти бальной сейсмической шкале (MSK-86), для энергетической классификации землетрясений пользуются магнитудой. Условно землетрясения подразделяются на слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов).