Ещё
На юге Красноярского края произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На юге Красноярского края произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
На юге Красноярского края произошло землетрясение, сообщили в центре оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.
Эпицентр находился в 370 километрах от краевого центра. Это на границе Тывы и Красноярского края. Сила толчков была 3,4 балла. По данным специалистов, природное явление было зафиксировано в 6:46 по красноярскому времени. Напомним, что интенсивность землетрясения оценивается по 12-ти бальной сейсмической шкале (MSK-86), для энергетической классификации землетрясений пользуются магнитудой. Условно землетрясения подразделяются на слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов).
АиФ Красноярск: последние новости
С Октябрьского моста в Красноярске упал человек В июне красноярцы пьют по 400 тысяч кубометров холодной воды в сутки В Красноярском крае из экологов набирают инспекторов общественников
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва отреагировала на продление санкций ЕС127
Националисты с Украины «присвоили» земли России155
«Стена срама»: модель снялась голой на фоне святынь53
Зеленский сделал неожиданное заявление146
Врачи в Дагестане лечили мертвецов54
Видео
01:48
В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа
Политика США
00:46
Москва отреагировала на продление санкций ЕС
Политика
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
00:23
Опубликовано видео похищения дочери звезды «Голоса»
Шоу-бизнес
01:41
Названа средняя зарплата москвичей
Личный счет
16:32
Названы плюсы от повышения НДС
Экономика
06:12
Блогер поиздевался над китайцами и опозорился
Общество
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия США
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение