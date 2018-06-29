СМИ сообщили о крупном пожаре в латвийском «городе химиков»

На территории складов с опасными химическими веществами в латвийском городе Олайне произошел пожар. На месте происшествия сейчас работают 34 бригады. Они прибыли из Риги Елгавы . Местным жителям рекомендовали закрыть окна. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре государственной пожарно-спасательной службы Латвии.

В соцсетях уже появились фотографии и видеозаписи очевидцев. Черный столб дыма, поднимающийся на несколько десятков метров, виден за многие километры от места возгорания.