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СМИ сообщили о крупном пожаре в латвийском «городе химиков»
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СМИ сообщили о крупном пожаре в латвийском «городе химиков» 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
На территории складов с опасными химическими веществами в латвийском городе Олайне произошел пожар. На месте происшествия сейчас работают 34 бригады. Они прибыли из Риги и Елгавы. Местным жителям рекомендовали закрыть окна. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре государственной пожарно-спасательной службы Латвии.
В соцсетях уже появились фотографии и видеозаписи очевидцев. Черный столб дыма, поднимающийся на несколько десятков метров, виден за многие километры от места возгорания.
Олайне, который еще называют «городом химиков», расположен в 15 километрах от Риги и в 240 километрах от границы с Россией.
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