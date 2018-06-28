Мост через реку Кама около поселка Чус скоро заработает

В этом году мост сильно пострадал во время наводнения.

Вода унесла 4 пролета свай. В результате жители закамских поселков на долгое время остались без переправы.

К ремонту моста работники АО «Кай» смогли приступить только 23 июня — после того, как уровень воды в реке понизился до нормативного уровня. Ремонт ведется ими практически без перерывов.

Если не возникнет никаких ЧП в работе, то мост через Каму в скором времени будет собран, возобновив связь закамских поселков с «большой землей».

Фото — verhnekamje.ru