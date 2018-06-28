Ещё
Мост через реку Кама около поселка Чус скоро заработает
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мост через реку Кама около поселка Чус скоро заработает 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В этом году мост сильно пострадал во время наводнения.
Вода унесла 4 пролета свай. В результате жители закамских поселков на долгое время остались без переправы.
К ремонту моста работники АО «Кай» смогли приступить только 23 июня — после того, как уровень воды в реке понизился до нормативного уровня. Ремонт ведется ими практически без перерывов.
Если не возникнет никаких ЧП в работе, то мост через Каму в скором времени будет собран, возобновив связь закамских поселков с «большой землей».
Фото — verhnekamje.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Унинском районе на пожаре в частном доме погиб 32-летний мужчина и его сожительница В Кирове в гараже взорвался газовый баллон: разрушена стена и кровля строения На трассе «Вятка» во время движения вспыхнула «Газель»: машина сгорела полностью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне без наличных: когда запретят кэш120
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня73
Похороны Дементьева обернулись скандалом67
Крымский мост устроил бум на полуострове677
Саакашвили получил тюремный срок129
Видео
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
01:21
Жена Кержакова раскрыла правду о футболисте
Шоу-бизнес
04:13
Захарова заявила о «циничном кощунстве» Украины
Политика Конфликты
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
03:52
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня
В мире
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
01:12
Порошенко «вспомнил» о Конституции
Украина В мире
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:18
Москалькова решила посетить Сенцова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение