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Срочно: Множество людей, предположительно, стали жертвами взрыва автоцистерны в Нигерии — СМИ
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Срочно: Множество людей, предположительно, стали жертвами взрыва автоцистерны в Нигерии — СМИ 

ИА Синьхуа 20 минут назад
Абуджа, 28 июня /Синьхуа/ — Предполагают, что десятки людей
погибли сегодня вечером в результате взрыва автоцистерны,
перевозившей топливо, в коммерческом городе Нигерии Лагосе. Взрыв
поразил множество транспортных средств. Об этом сообщили местные
СМИ. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Нейпьидо По меньшей мере 86 человек погибли при нападениях в центральной части Нигерии По меньшей мере три человека погибли при взрыве на севере Германии
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