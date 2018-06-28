Могучий циклон «с сюрпризом» идет на Приморье

В самом начале следующей недели на Приморье выйдет достаточно сильный тропический циклон, который по пути успеет объединиться с полярным фронтом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Маглипогоду».

«Тропический циклон не успеет набрать силу тайфуна, но подойдя к Корейскому полуострову встретится с полярным фронтом. Произойдет усиление циклона. 2 июля циклон зайдет в Японское море и затем обрушится на Приморский край . Это версия составляет 80%. Есть также вторая версия, которая составляет 20%, и если так произойдет, то циклон повернет раньше и пройдет через Корейский пролив. В этом случае циклон на погоду в Приморском крае повлияет только косвенно», — пишет метеоэксперт.

По его прогнозу, в понедельник, 2 июля, в Приморье ожидается серьезное ухудшение погоды.

«Днем на юге края начнется дождь. Вечером в крае дождь, на юге сильный дождь. В ночь с понедельника на вторник в крае пройдут дожди, местами сильные, на юге края пройдут очень сильные дожди, местами грозы. На побережье ожидается очень сильный ветер, местами штормовой. Местами возможны тропические ливни и грозы!", — говорится в прогнозе.

3 июля в крае сохранятся дожди, местами они будут сильные. В течение дня ожидается прекращение осадков и улучшение погодных условий. Температурный фонт останется высоким.