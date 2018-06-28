Ещё
Могучий циклон «с сюрпризом» идет на Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Могучий циклон «с сюрпризом» идет на Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В самом начале следующей недели на Приморье выйдет достаточно сильный тропический циклон, который по пути успеет объединиться с полярным фронтом, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Маглипогоду».
«Тропический циклон не успеет набрать силу тайфуна, но подойдя к Корейскому полуострову встретится с полярным фронтом. Произойдет усиление циклона. 2 июля циклон зайдет в Японское море и затем обрушится на Приморский край. Это версия составляет 80%. Есть также вторая версия, которая составляет 20%, и если так произойдет, то циклон повернет раньше и пройдет через Корейский пролив. В этом случае циклон на погоду в Приморском крае повлияет только косвенно», — пишет метеоэксперт.
По его прогнозу, в понедельник, 2 июля, в Приморье ожидается серьезное ухудшение погоды.
«Днем на юге края начнется дождь. Вечером в крае дождь, на юге сильный дождь. В ночь с понедельника на вторник в крае пройдут дожди, местами сильные, на юге края пройдут очень сильные дожди, местами грозы. На побережье ожидается очень сильный ветер, местами штормовой. Местами возможны тропические ливни и грозы!", — говорится в прогнозе.
3 июля в крае сохранятся дожди, местами они будут сильные. В течение дня ожидается прекращение осадков и улучшение погодных условий. Температурный фонт останется высоким.
Primpress: последние новости
Погода готовит Владивостоку жуткий сюрприз Жителя Владивостока нашли мертвым на склоне горы в Хабаровском крае Строительный вагончик на автостоянке сгорел во Владивостоке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня69
РЖД останется без десятков тысяч сотрудников70
Саакашвили получил тюремный срок126
Крымский мост устроил бум на полуострове664
«Газпром» платить не будет: «Нафтогаз» проиграл суд246
Видео
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
01:21
Жена Кержакова раскрыла правду о футболисте
Шоу-бизнес
04:13
Захарова заявила о «циничном кощунстве» Украины
Политика Конфликты
02:50
Саакашвили получил тюремный срок
В мире
03:52
Кому заблокируют карты, подорожание ЖКХ и другие события дня
В мире
00:28
С Керимова сняли все обвинения
Происшествия
01:12
Порошенко «вспомнил» о Конституции
Украина В мире
03:09
Две трети россиян в целом довольны работой Путина
Политика Недвижимость
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:18
Москалькова решила посетить Сенцова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение