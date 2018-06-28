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В Чечне взорвались четыре цистерны АЗС
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В Чечне взорвались четыре цистерны АЗС 

Авторадио 1 час назад
Фото: Пятый канал
Мощный взрыв произошел в километре от чеченской станицы Шелковская. Здесь на АЗС загорелись, а затем взорвались четыре подземных резервуара с топливом. При взрыве цистерн пострадали четыре человека. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров. В каждом из подземных резервуаров было до 50 кубометров горючего, сообщает РИА Новости. Пожар полностью уничтожил здание автосервиса, располагавшегося вблизи АЗС. Спасатели пожар на автозаправочной станции на окраине станицы Гребенская ликвидировали. Идет проливка цистерн. Территория вокруг места ЧП оцеплена.
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