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При пожаре на АЗС в Чечне пострадали пять человек
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При пожаре на АЗС в Чечне пострадали пять человек 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
ГРОЗНЫЙ, 28 июня. /ТАСС/. Пять человек обратились за медицинской помощью после взрыва и пожара на автозаправочной станции на окраине станицы Гребенская в Чечне, сообщил в четверг ТАСС дежурный республиканского Центра медицины катастроф.
Ранее источник ТАСС сообщал, что четыре цистерны с топливом взорвались на автозаправочной станции в республике. Территория вокруг места ЧП оцеплена. В резервуарах находилось 50 кубометров горючего. Информация о пострадавших ранее отсутствовала.
"Пять человек пострадали при пожаре. Выясняем степень тяжести", — сказал собеседник агентства.
Как сообщили ТАСС ранее в пресс-службе регионального главка МЧС, спасатели ликвидировали пожар в 20:57, площадь составила 500 кв. м.
ТАСС: последние новости
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