5 человек пострадали на заправке в Чечне, где взорвались шесть цистерн с топливом

После взрывов начался пожар. Огонь распространился на территорию площадью 800 квадратных метров. Пламя уничтожило здание автосервиса, которое находилось по соседству. Жилых домов вблизи заправки не было.