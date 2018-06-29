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5 человек пострадали на заправке в Чечне, где взорвались шесть цистерн с топливом
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5 человек пострадали на заправке в Чечне, где взорвались шесть цистерн с топливом
Авторадио
1 час назад
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Фото:
ТВ Центр
После взрывов начался пожар. Огонь распространился на территорию площадью 800 квадратных метров. Пламя уничтожило здание автосервиса, которое находилось по соседству. Жилых домов вблизи заправки не было.
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